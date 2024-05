Do konkurzu se rozhodli přihlásit i dosavadní ředitelé obou škol. Tedy ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tyršova Soňa Obická, a také ředitel Základní školy a Mateřské školy Letců R.A.F. Jiří Cabrnoch. Oba na svých pozicích pracují dlouhá léta. A jak to celé dopadlo?



Komise potvrdila stávající ředitele

Konkurzní komise rozhodovala na základě posouzení přihlášek, výsledků řízených pohovorů a dosavadních pracovních výsledků uchazečů, zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. „Komise hlasováním přítomných členů určila, že pro výkon činností ředitelů jsou nejvhodnějšími uchazeči současní ředitelé škol,“ uvedla mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová.

Radní na svém středečním zasedání výběr komise respektovali a potvrdili dosavadní ředitele v jejich funkcích na dalších šest let. Další šestiletý mandát na pozicích ředitelů tak pro Soňu Obickou a Jiřího Cabrnocha začíná od 1. srpna letošního roku. „Vždy po uplynutí šestiletého funkčního období je správné vyhlásit konkurzní řízení. Ukáže se tak, zda dotyčný ředitel má i nadále zájem vést a rozvíjet danou školu. Jsme rádi, že dosavadní ředitelé obhájili svou pozici a ve vyhlášeném konkurzu potvrdili svůj zájem a kvality pro výkon funkce,“ řekl starosta Tomáš Mach.



Je to pro mě impulz

A co na opětovné zvolení říkají samotní ředitelé a jaké mají plány? Jiří Cabrnoch neskrýval, že má z vítězství v konkurzu radost. „Člověk občas bývá něčím unaven a rozladěn. Ale tohle je skutečně pro mě takové nakopnutí a vzpruha. Je to impulz k tomu, abych se znovu vrhnul do spousty práce, která na mě čeká,“ řekl Cabrnoch.

A jaké ho čekají nejbližší zásadní úkoly v rámci školy? „Chystají se zásadní změny rámcových vzdělávacích programů, které jsou moc potřebné. Chtěl bych, aby si ty změny vzali za své i naši učitelé a nevnímali to jen jako něco, co je příkaz od ředitele. Naším cílem je připravit žáky na fungování ve 21. století, a ne na to, aby uspěli v AZ kvízu,“ řekl Deníku Cabrnoch.

Ten stojí v čele nymburské sídlištní školy od roku 2001 a pokud naplní nový mandát platící do roku 2030, povede tak školu úctyhodných 29 let.

Znovuzvolenou ředitelku Základní školy Tyršova Soňu Obickou se nám ve čtvrtek během odpoledne nepodařilo kontaktovat. Po vyhlášení konkurzu v únoru však jednoznačně potvrdila, že se o znovu o funkci ucházet bude a vysvětlila proč. „Je totiž těžké sehnat kvalitní kolektiv lidí, a když už je tu mám, chtěla bych pro ně dále pracovat,“ řekl Obická. Ředitelkou je od roku 2004. Pokud dokončí nadcházející mandát, bude na tomto postu 26 let.