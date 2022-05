Poslední případ je z minulého víkendu. Upozorňují na něj i stránky města. „Přestože je prostor nepřetržitě monitorován, vznikla zde o víkendu černá skládka. Díky kamerovému systému města dochází k rozpoznání viníků a SPZ jejich vozidel, a následnému zákroku městské policie. Buď jsou dopadeni na místě hlídkou strážníků nebo je informován odbor životního prostředí, který věc dále řeší,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová. Původcům skládek tak hrozí poměrně tučné pokuty.

Počet černých skládek, které se množily většinou u kontejnerových stání například na sídlišti, řešilo před časem vedení města rozšířením otevíracích hodin sběrného dvora. Ten je aktuálně v provozu od úterý do čtvrtka od 6 do 14.30 hodin. V pondělí a v pátek je k dispozici od 6 do 18 hodin. Přivézt odpad je možné i v sobotu od 7 do 12 hodin. Navíc jsou na jednotlivých předem ohlášených místech také rozmísťovány kontejnery na velkoobjemový odpad.