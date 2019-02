Lysá nad Labem - Ošetřovatelky se v útulku nezastaví, pořád zvoní telefon. Ve středu bylo v lyském útulku 53 psů

Známý útulek v Lysé má stále napilno. Ve středu tu měli v evidenci 53 psů, jednoho z nich právě našli u Loučeně.

Silvestrovské petardy a ohňostroje stresují psy odnepaměti. Nejinak tomu je i v útulku. „My tady v Lysé máme ohňostroj nedaleko, jeden pes dokonce přeskočil z kotce do kotce. Zpanikařil a ještě dnes má problémy," popsala ošetřovatelka Eva Čápová. Podle ní se tady po silvestrovské noci objevilo pár zatoulanců, ale všechny si už vyzvedli majitelé.

Pokud se někomu ztratí pes, existují na to už i internetové stránky jako například www.psidetektiv.cz. Tady ho majitel ukáže a čeká, zda se někdo ozve. „Díváme se často na tyto stránky, jestli právě některý z hledaných psů není u nás v útulku," popisuje Eva Čápová.

Během ledna si domov našlo prostřednictvím hodných lidí už 22 pejsků. „Postup při převzetí psa je už nějakou dobu stejný. Promluvíme si s novým majitelem, jaké má doma podmínky, půjčíme mu vybraného psa na krátkou procházku. Oznámíme mu, co o psu víme a on pak podepíše předávací protokol," vysvětlila jednoduchý postup ošetřovatelka.

Takovýto pes z útulku je očkovaný a odčervený. Pokud si vezmete psa z útulku, nemusíte za něj dva roky platit. Lidé při převzetí domácího mazlíčka vloží do kasičky dobrovolný příspěvek. Někteří přinesou krmení.

Velkou akci mají v lyském útulku na Štědrý den. V loňském roce přišlo dosud nejvíce těch, kteří si život bez psů už neumí představit. „Lidé nosí krmení, nejvíce v pytlích. Potom konzervy, různé pamlsky či hračky. Nashromáždili jsme šest palet s krmením. Jedna paleta unese 30 pytlů, to je 450 kilogramů krmení," spočítal spokojený vedoucí útulku Milan Kazda.

V útulku je více práce při mrazech, které v minulých dnech udeřily. „Musíme dávat psům častěji vodu, aby nezamrzala. K tomu teplé jídlo. U větších psů máme kotce vyhřívané. Ale letos je zima milosrdná. Když padal sníh, psi si to užívali, i senioři," usmívala se Eva Čápová, která ještě spolu s ošetřovatelkou Romanou a vedoucím tvoří celý tým rozlehlého útulku.

Ti vybrali pro čtenáře a potenciální chovatele tři psy z kotců, které vám dnes představujeme. Jsou to psi Denis a Sam a dovádivá fenka.

„Barevný Denis je tady dva roky, strávil tu už dvoje vánoce. Je to kříženec bígla a je celkem nenáročný. Hodil by se do klidnějšího prostředí na zahradu," uvedla ošetřovatelka o Denisovi, který už se těší někam k domácímu krbu.

Kokršpaněl Sam je podle Evy Čápové postarší elegán. Je klidnější a hodně vděčný. Stejně jako Denis by se Sam hodil ke starším lidem na dvorek u domu.

„Jako třetí nabízíme temperamentní fenku křížence. Možná má něco z loveckého psa. Hodila by se na zahradu, ale možná by se v bytě zklidnila," přemýšlí Čápová.

Ta říká, že když si někdo vezme z útulku například handicapovaného psa, je to téměř hrdinský čin. „Vždycky mě to hrozně potěší, protože takoví psi už nemají mnoho šancí."

V lyském útulku pomáhá dvakrát týdně jedna dívka brigádnice, studenti kynologických a veterinárních škol sem chodí pravidelně na praxi.

Blanka: Má v sobě asi dynamo

Dobrý den, přivezli jsme si od vás štěňátko „z krabice", které někdo položil jenom s cedulí, že je mu měsíc. Máme ho necelé 3 týdny. Váží 2 kg a pravděpodobně má v sobě zabudované dynamo, protože se sám dobíjí a pořád má spousty energie a dobré nálady. Domácí labradorka ho trpělivě snáší a vychovává, dvě kočky se zájmem pozorují. Zapadl naprosto bez problémů do partičky. Uzavíráme sázky, co z něj vyroste. Sázíme na pražského krysaříka, ale bude větší. Tak jsem mu stanovila rasu Polabský krysař. Máme ho moc rádi. Děkuji za naši rodinu, jak se o pejsky staráte. Blanka (příspěvek na facebookové stránce psího útulku v Lysé nad Labem)