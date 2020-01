O tom, že na Vánoce se skutečně mohou dít zázraky, se přesvědčili v poděbradském psím útulku. Majitel jedné z místních firem se právě na Štědrý den rozhodl, že se stane sponzorem poděbradského psího útulku. I díky němu se tak budou mít lépe jeho zdejší obyvatelé.

Do útulku na Štědrý den přivezli lidé dárky, dobroty i pejska. | Foto: Deník / Olga Vendlová

Návštěvníky útulku však už léta trápí při deštivém počasí rozblácená přístupová cesta. To by se mělo změnit. „V letošním roce plánujeme udělat zámkovou dlažbu pro lepší přístup do útulku pro návštěvníky,“ řekla Jana Andělová za psí útulek.