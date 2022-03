Pracovna původního lékárníka Ferdinanda Wurma, místnost, kde se připravovaly medikamenty a malý nákladní výtah, kterým pak směřovaly do horní prodejny. Interiér horní části i samotná nádherná pokladna. To všechno dýchá romantikou, téměř sto let starými časy a momentálně bohužel i nevyužitím a smutkem.

Pokud by se nikdo k provozu nepřihlásil, dá se jen těžko předvídat, co s tak originálním prostorem a jeho vybavením bude. „Popravdě si to taky neumím představit,“ krčí rameny místostarosta. Stále věří, že historická lékárna svého dalšího provozovatele najde.

Procházku po lékárně a jejím překrásném mobiliáři, pocházejícím z roku, kdy se například narodil Václav Havel, je možné si prohlédnout v galerii.