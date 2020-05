Historicky poprvé sváželi v Poděbradech z kontejnerů nádoby, ve kterých měly být použité jedlé oleje a tuky. Ne ve všech ulicích ale místní odkládali do kontejnerů správný olej a někde byl i špatně zabezpečen a vylil se do popelnice.

V kontejnerech se objevily i oleje, které tam být neměly. | Foto: archiv radnice

Radnice na svých stránkách ocenila zodpovědný přístup obyvatel využívajících sběrné nádoby umístěných v ulicích K Labi, Na Obci, na stanovišti u fotbalového stadionu Jiskra. „Bohužel například v ulici Ovocná (odložené nádoby s motorovými oleji), Moučná, Čechova byly sběrné nádoby plné odpadu, který do daných nádob nepatří,“ konstatují zástupci radnice. Proto žádá místní, aby do nádob odkládali pouze použité jedlé oleje a tuky, a to v plastových nádobách se šroubovacím uzávěrem. Plastové lahve od octů a olejů se zacvakávacím víčkem nejsou vhodné, protože dochází, i malým tlakem, k jejich otevření a vylití olejů do sběrné nádoby.