A nebude posledním. Jak Deníku potvrdil Vladimír Procházka, předseda spotřebního družstva v Nymburce, do konce roku by ve stejném režimu měla ve městě fungovat ještě jedna prodejna.



Během několika dnů

Přípravy na spuštění prvního nymburského obchodu v režimu 24/7 si už všimli i obyvatelé sídliště Jankovice. To nyní prochází poslední etapou revitalizace, ovšem na rohu ulic Sadová a Jankova je stavební ruch minulostí. Nyní na zdejší prodejně potravin visí cedule s čísly 24/7, připraven je také čip u vchodu a další technologické novinky, které jsou ke spuštění samoobslužného obchodu potřeba.

První prodejna nonstop v Nymburce bude v Jankovicích. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zkoušeli jsme zjistit přesný termín otevření, ale zatím jej neznají ani samotné prodavačky. „Opravdu nevíme, ještě se dodělávají některé bezpečnostní prvky. To pak přijde ze dne na den,“ řekla vedoucí obchodu Jaroslava Králová.

Přesné datum neřekl ani předseda družstva. „Jasno by mělo být během několika pracovních dnů. Počítáme s tím, že to bude v první polovině června,“ uvedl Procházka.



Jak se dostat dovnitř

Co vlastně přechod ze současné běžné otevírací doby na nonstop systém bude pro zákazníky znamenat? Přes den se situace nezmění. Po běžné pracovní době musí zákazník znát některé zásady.

V podstatě jedinou podmínkou pro noční nákup je mít v mobilním telefonu staženu aplikaci s názvem DoKapsy od ČSOB. Tu bude možné stáhnout i pomocí QR kódu přímo z cedule u dveří obchodů. Stáhnout si ji může kdokoliv, přičemž nemusí být klientem zmíněné banky.

Další kroky jsou otázkou vteřin. „Pak si stačí vybrat v aplikaci záložku Obchod 24/7, ze seznamu obchodů vybrat ten váš, kliknout na něj a aplikace vygeneruje a zobrazí QR kód. S ním přijde zákazník ke dveřím, pípne si kód na čtečce a vstupuje do krámu,“ popsal vstup do obchodu mimo běžnou pracovní dobu Lukáš Němčík, šéf rozvoje skupiny Coop.

Za dveřmi je druhá čtečka, na níž opět nakupující přiloží telefon s QR kódem, první dveře se zavřou a otevřou se ty druhé vedoucí už přímo k regálům se zbožím. Standardně pak nakupující použije košík a vybere si potřebné zboží. Vrátí se k automatické pokladně, kde opět přiloží stále stejný QR kód, kterým aktivuje pokladnu. Pak načte položky, zaplatí kartou, vezme si zboží a odchází.



Zloději zájem nemají

Celý obchod je hlídán kamerovým systémem, ochranu zajišťují i bezpečnostní pulty. Podle Němčíka se za dva roky obavy z možných zlodějů nepotvrdily. Při stažení aplikace je totiž nutné použít bankovní identitu, a je tak jasné, kdo do obchodu vstupuje.

„Prvním faktorem je to, že profesionální zloděj sem nepůjde krást ve chvíli, kdy u vstupu se musí registrovat jménem, navíc uvnitř je pod dohledem spousty kamer. Žádný profesionální zloděj tak hloupý není. A ti ,jednodušší' zloději zpravidla nemají bankovní identitu, tedy si nestáhnou aplikaci a dovnitř se ani nedostanou,“ vysvětlil Němčík.

Nutnost bankovní identity zajišťuje i to, že do prodejny se nedostanou zákazníci mladší 18 let. Tím pádem nehrozí, že by si v noci do obchodu chodili mladiství pro alkohol.



Kostomlaty fungují

Na začátku března byl první takový obchod v našem regionu otevřen v Kostomlatech nad Labem. Dobré zkušenosti s těmito obchody z jiných částí země dávaly tušit, že ani v našem regionu nezůstane noční nakupování bez zájmu. „Po prvních spíše zkušebních nákupech, kdy si zákazník vzal jen jednu dvě položky, začali chodit lidé i pro větší nákupy. Není s tím žádný problém,“ řekl zaměstnanec nymburského družstva, který si nepřál být jmenován.

Proto není důvod váhat s otevřením dalších takových prodejen v Nymburce. Bohužel se to nebude týkat obchodu na nymburském náměstí. „Tam bychom podobnou možnost viděli velmi rádi, ale kvůli technickým obtížím to v této prodejně nebude možné uvést do praxe,“ konstatoval Procházka.

Druhou prodejnou s nočním nakupováním tak bude další pobočka na sídlišti, tentokrát na tom drahelickém. „Bude se jednat o pobočku vedle restaurace Skleník. Chceme brzy zahájit přípravy a měla by v režimu 24/7 otevřít ještě v letošním roce,“ uzavřel vedoucí nymburského družstva.