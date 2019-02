První nymburský blešák sklidil úspěch. A plány má i do budoucna

Nymburk /FOTOGALERIE/ – Možnost zbavit se nenošeného oblečení či použitých věcí i nevhodných dárků nabídl nymburský blešák na Cejpovně. Ten se v historickém sálu konal poprvé v sobotu 19. ledna, a do budoucna by měl být pravidelnou záležitostí. Což by neměl být problém - zaplnila jej úctyhodná návštěvnost kupujících i prodávajících!

Na své si zde přišly zejména dámy – sál byl zaplněn z většiny věšáky s různorodým oblečením. Sehnat se zde daly ale i boty, šperky, ozdoby, svíčky, skákadla či koloběžky. V nabídce bylo i něco pro sběratele a milovníky hudby, ty nadchl především koutek s gramofonovými deskami. „Lidí přišlo dost, jsem spokojený. I většina lidí byla, moc se jim tam líbilo. Někteří prodejci mají už dokonce zarezervované místa na další second hand co plánujeme. Jedinou otázkou je teď, jestli to budeme dělat ráno nebo odpoledne," uvedl Ivan Zak, organizátor akce i majitel kavárny Café Farms, která je součástí Cejpovny. V plánech na příští akce je blešák rozdělit. „A to na sekáčový blešák, ten bude zaměřen na oblečení a obuv. A na veteš bazar, ten bude zaměřený na věci z půdy či garáže. Starý dílenský náčiní, starožitnosti a podobně. Lidé sem pak přijdou s cílem, a mají šanci sehnat to, co chtějí," dodal. Vedle blešáku se na nymburské Cejpovně chystá mnohem více. „Do budoucna bychom určitě chtěli pokračovat, rozšiřovat program. Další tématická akce bude mamina bazar, vše co se týká maminek a dětí. Od hraček, potřeby pro děti, kočárky a podobně. Dnes má věci po dětech téměř každý," dodal. A kdy se na bazar nymburské maminky i maminky z okolí mohou těšit? „Předběžně počítáme, že to bude tak nějak třeba konec února, nebo začátek března. O termínu včas informujeme na Facebooku i webových stránkách kavárny," poznamenal Ivan Zak. Mimo jiné bude program rozšířen i o sportovní či sběratelské akce. „Uskutečníme sběratelské setkání. Bude to taková burza, sejdou se zde sběratelé od kinder vajíček, přes tácky po známky. Vše si pak navzájem mohou mezi sebou vyměňovat," uvedl. Svou výjimečností nadchne každou věkovou kategorii i sálová lukostřelba. „Na této sportovní akci mohou střílet lukem od dětí až po seniory, nebude to nijak věkově omezeno. Pro děti budou připravené speciální šípy bez ostrého hrotu na konci. Každý si bude moci zastřílet přímo v sále," dodal organizátor.

Autor: Žaneta Dvořáková