Některé děti přicházely s nadšením, že uvidí své kamarády, se kterými se dva měsíce neviděly. Na jiných bylo znát, že by jim prodloužení prázdnin vůbec nevadilo. Podobně to však mají i učitelé.

Slavnostním shromážděním před školou začal nový školní rok také na Základní škole Tyršova v Nymburce. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Na Tyršovu školu letos nastoupilo celkem 623 žáků. Do třech nymburských základních škol to pak bylo více než 2 tisíce školáků. „Kromě prvňáků je u nás poprvé také spousta žáků šestých tříd, kteří k nám přestoupili ze škol například v Bobnicích či Hořátvi,“ připomněla ředitelka školy Soňa Obická.

Žáky pozdravil i starosta Tomáš Mach. „Já už si to nepamatuji, jaké to bylo, když jsme tu stál před 49 lety jako prvňáček. Ale určitě to nebylo lehké, a proto přeji i rodičům, aby se obrnili trpělivostí a uvidíte, že všechno půjde,“ řekl Mach.

Před závěrečnou zpívanou hymnou došlo ještě na tradiční rituál. Deváťáci předali květiny prvňákům, čímž je symbolicky přivítali ve škole. Slavnostní zahájení na dvoře před školou poté skončilo a všichni se rozešli do tříd věnovat se prvním povinnostem nového školního roku.