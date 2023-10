Podívejte se: Průvodem králů na koních vyvrcholil měsíc oslav výročí Poděbrad

Průvod králů, historický jarmark a několik koncertů na kolonádě. I to bylo náplní posledního víkendu, kdy si Poděbrady připomínaly 800 let od první písemné zmínky. Na sérii akcí dorazili do města i hosté ze spřátelených měst.

| Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický