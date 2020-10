Jedním z provozovatelů Rami Sport Fitness sídlícího v nymburské ulici V Zahrádkách je Radek Zvěřina. Ten nucenou čtrnáctidenní uzavírka fitness centra pojme jako zvláštní dovolenou. „Budu to brát jako dovolenou, při níž se budeme věnovat údržbě strojů, výměně koberců a dalším věcem, ke kterým se nedostaneme při běžném provozu,“ řekl Radek Zvěřina. Ekonomický dopad jej sice mrzí, ale vzhledem k tomu, že podniká i v dalších oborech, černé myšlenky zatím nemá. „Provozně přijedeme řádově asi o 100 tisíc korun. Budeme samozřejmě řešit prodlužování permanentek, další lidé pak vůbec nepřijdou a řeknou si, že to nechají až na příští rok. Ale jsme v tomto oboru v Nymburce už špička a zavedená firma, takže to nějak ustojíme,“ je přesvědčen provozovatel nymburského fitka.

S kompenzacemi nepočítá

S kompenzacemi od města nebo státu v tuto chvíli nepočítá, i když by je samozřejmě uvítal. „Působíme v prostorách města, ale příliš nepočítáme s tím, že by nám třeba odpustili nájem. A že by nám přišla podpora zrovna od té současné vlády, s tím taky příliš nepočítám,“ vysvětluje Radek Zvěřina. Nejvíce je mu líto těch, kdo se do jeho podniku chystali. „Jsou lidé, kteří chtějí sportovat a dělat něco pro svoje zdraví. Kdyby takové nařízení přišlo v létě, dá se sportovat venku. Na podzim, kdy se sezóna pořádně rozjíždí, to je především škoda pro naše zákazníky,“ uvedl podnikatel a příznivec zdravého životního stylu.

Nájem platit musí

Jaroslava Kořínková, provozovatelka Hudebního klubu Mlejn, který běžně otevírá v 17 hodin, je časovým limitem do 20 hodin zklamána. „Už otevírací doba do 22 hodin byla hodně limitující. Jsme podnik, který mívá otevřeno i přes půlnoc a na tržbách přicházím o velké částky. Otvírací doba do 20 hodin mě nutí uvažovat, jestli se vůbec vyplatí otevírat a zda to není likvidační nařízení,“ přemýšlí provozovatelka Hudebního klubu.

Na jaře jí pomohla takzvaná pětadvacítka. Ale ta nestačila na všechno. Platit musí energie i nájem. Právě jeho výši a zaplacení bude řešit i při současných restrikcích. „Budu si muset sednout s majiteli a domluvit se s nimi na výši nájmu v této době. Platit celý stávající nájem prostě za současných okolností není v mých možnostech,“ vysvětluje Jaroslava Kořínková.