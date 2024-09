Spolu s místostarostou Miroslavem Holasem byl u stavby hráze i starosta Roman Schulz. Jeho vysvětlení, proč má umělá hráz jen metr, je optimistické. „Podle stávajících predikcí by velká část vody měla být zadržena v Přelouči. U nás by třetí povodňový stupeň neměl nastat a máme spočítáno, že výška hráze jeden metr by na očekávanou vlnu měla stačit,“ řekl Deníku poděbradský starosta. Hasiči samozřejmě budou i nadále v pohotovosti a kdyby se situace změnila, jsou připraveni zbytek hráze rychle dostavět.

Mobilní protipovodňovou hráz postavili dobrovolní hasiči u Labe v Poděbradech v sobotu kolem druhé odpoledne. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle stávajících předpokladů bude skutečně nejkritičtějším dnem ohledně velké vody v našem regionu pondělí. To by měla přijít zmíněná vlna po Labi od východu. Na rozdíl od modelu z pátečního večera by však podle sobotních předpovědí neměla být tak mohutná, aby způsobila větší rozlití vody ve městech kolem svých břehů. Potěšitelný je také fakt, že po sobotním poledni přestalo v Nymburce i Poděbradech pršet. To však nepotrvá dlouho. Meteorologové uvádějí, že konkrétně v Nymburce by mělo znovu začít intenzivněji pršet v neděli po osmé ráno a déšť by neměl ustat prakticky až do pondělního dopoledne.

Mobilní protipovodňovou hráz postavili dobrovolní hasiči u Labe v Poděbradech v sobotu kolem druhé odpoledne. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hlavní pozornost se tak v sobotu odpoledne soustředila na možné nárazy silnějšího větru. Pravděpodobnost vývratu nebo zlomení stromů je vysoká a vedení radnic důrazně doporučují vyhýbat se cestám po parcích nebo do lesů. Zkrátka do míst, kde pády větví či stromů připadají v úvahu.