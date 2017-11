Proti bazénu vyroste nové parkoviště

Nymburk – O jedné z největších investic nymburské radnice za poslední roky jsme informovali už několikrát. Řeč je o rekonstrukci bazénu. Vedení města v těchto dnech předložilo řešení včetně vizualizace, jak by se měl vyřešit problém s parkováním právě u nově opraveného bazénu. Proměnit by se měly prostory u budovy ředitelství policie. Na tomto místě by tedy v budoucnu měli parkovat jak policisté, tak veřejnost.

Informace potvrdil mluvčí nymburské radnice Petr Černohous. „Parkoviště by mělo vzniknout naproti na nevyužívaném prostranství u budovy policie. Hlavním cílem je zajištění dostatečného množství parkovacích míst pro městský bazén stojící přes ulici a pro zaměstnance policie,“ uvedl Černohous. Kolik nových parkovacích míst tak vznikne? „Minimální počet parkovacích stání pro veřejnost je 30, počítáno je ovšem s 37 stáními a 25 pro policii. Na tomto místě je nyní částečně zeleň a vzrostlé stromy, s tím souvisí i výběr zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání a ostrovy zeleně na místě několika vynechaných stání,“ vysvětlil mluvčí radnice. Úprav se dočká také prostor u budovy policie podél Boleslavské třídy. „Prostranství podél Boleslavské třídy bude řešeno parkově s javorovou alejí,“ doplnil Černohous. ČTĚTE TAKÉ: Přestavba nymburského bazénu se blíží Blíží se i začátek rekonstrukce samotného bazénu. O prázdninách architekti odeslali projektovou dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům, aby město získalo územní rozhodnutí. Návštěvníci by mohli do nového bazénu vkročit poprvé v roce 2020. Letos chce radnice dokončit veškeré potřebné dokumentace, aby se mohlo příští rok začít s rekonstrukcí. Nový objekt bude mít několik částí. Vstup zůstane na stejném místě jako je nyní. Novinkou bude například to, že hala bude doplněna o centrální pokladnu s turnikety, toalety a drobné občerstvení s vlastním zázemím. Největší plochu nového bloku zaberou převlékací kabiny a společná skříňková šatna, ze které se pak návštěvníci rozdělí do dámských a pánských sprch s toaletami a dále budou pokračovat k bazénům. Tato část bude navíc doplněna o dvě osušovny a místnost pro maminky s nejmenšími dětmi, kterou budou moci využívat například při kojení a přebalování, ke kterému potřebují klid. Ve druhém patře má být umístěn wellness provoz, přístupný také z bazénové haly. Hlediště pro diváky úplně zmizí. Ochoz kolem plaveckého bazénu bude rozšířen až k obvodové zdi. Pod novou tribunu bude umístěn ochoz, přístupný ze vstupní haly. Návštěvníci z něj uvidí do bazénové haly ještě před vstupem do šaten. ČTĚTE TAKÉ: Nemocnice na prodej? Bude se jednat Další výraznou změnou je přístavba nové bazénové haly k jižní fasádě stávající plavecké haly. Tam se bude nacházet nepravidelná sestava bazénů, která by měla zvýšit atraktivitu zařízení a přispět k vyšší návštěvnosti. Největším bazénem bude rekreační obdélníkový bazén s dnovým gejzírem a dvojicí chrličů. Střední část má tvořit velký kruhový vířivý bazén s masážními lavicemi, poslední část pak bude patřit dvojici obdélníkových bazénů pro děti. Bazén pro úplně nejmenší doplní vodní ježek a otočné kyblíky a bazén pro větší děti malá skluzavka. Výraznou atrakcí by měl být krytý tobogan, jehož těleso v délce 84,5 metrů zůstane mimo budovy bazénů, dojezd a nástup ale budou umístěny v nové hale bazénových atrakcí. V prostoru nad šatnami se má nacházet relaxační a regenerační centrum. To má být dostupné přímo z bazénové haly, nebo suchou nohou ze vstupní haly. Návštěvníci budou muset projít jen přes dvojici samostatných šaten. V první části počítá studie s finskou saunou, parní komorou, infrasaunou, ochlazovací sprchou a také s ochlazovacím bazénem. Druhá polovina relaxačního a regeneračního centra má patřit klidové části s odpočívárnami, venkovní terasou a počítá se i s Kneippovým chodníkem. V objektu bývalých lázní budou umístěny provozy posilovny a dalších oblíbených cvičení. ČTĚTE TAKÉ: Žákovské jízdné se má vrátit za rok. V nové podobě

Autor: Miroslav Jilemnický