Část z nich dokument podepsala přímo před křineckým nádražím, někteří až ve vlaku, kterým projeli dotčenou trasu. V rámci protestní jízdy vlakem se radili o dalším postupu proti jejímu uzavření. Ta je jednou z několika úseků v kraji, na nichž navrhuje provoz zrušit nebo v tomto případě nahradit autobusy krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Hlavním důvodem pro zrušení trati jsou obrovské sumy, které kraj každoročně na provoz prodělečných tratí doplácí. Týkat se to má tratí, na nichž jezdí méně než 2500 osob týdně.

Křinecký starosta Jan Lebduška má však několik argumentů, proč by lokálka měla na trati Křinec – Městec Králové působit dál. „Je to historie. Vlak na této trati jezdí více než století. Dále si zrušení trati nepřejí lidé a my jsme lidmi voleni a v tomto je zastupujeme. A také si myslím, že rozhodnutí ještě není konečné a přijde nabídka od kraje, abychom se na financování takových tratí jako obce podílely. Jenže na nás je nyní házena spousta věcí, které máme platit,“ řekl křinecký starosta.

Na druhou stranu uznává ekonomické argumenty kraje a chápe, že pokud se kraj pro zrušení rozhodne, obce toho příliš nezmůžou. „Chtěli bychom ještě se zástupci kraje jednat. Zatím se nám nikdo neozval. Myslím, že bychom mohli dosáhnout nějakého kompromisu,“ uvedl Jan Lebduška. Jako jednu z možných variant řešení vidí omezení počtu spojení jen na nejfrekventovanější časy.

Starosta Městce Králové Milan Pavlík také nepovažuje zrušení tratě za definitivní. Řešení podle něj spočívá ve spravedlivějších platbách obcí na veřejnou dopravu obecně, tedy nejen železniční, ale i autobusovou. „Pokud by se jinak počítaly příspěvky na autobusovou dopravu, platili bychom my jako město každoročně menší příspěvek. Ušetřené peníze by mohly jít právě jako dotace na tuto trať,“ popsal ve zkratce svůj návrh řešení situace.

Zda starostové koncových bodů na trati, kde má motoráček přestat jezdit, přesvědčí krajského radního o opaku, by mělo být jasné v řádu týdnů. Krajský radní Petr Borecký nedávno prohlásil, že se chystá se starosty dotčených obcí jednat a definitivní verdikt má padnout během letošního léta.