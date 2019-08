Projektant lávky nezažádal o stavební povolení včas

Vydání stavebního povolení pro výstavbu nové lávky přes Labe v Nymburce se zpozdí o čtrnáct dní. Společnost Stráský, Hustý a partneři měla podle smlouvy podat žádost do konce srpna, k tomu ale nedojde. V týdnu požádala město o prodloužení termínu do 17. září. To souhlasilo.

„Vzhledem k tomu, že konečný termín dodání dokumentace pro provedení stavby není ohrožen, byl městem tento termín akceptován," uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Firma požádala o odklad, protože se jí v době dovolených nepodařilo získat všechna potřebná úřední vyjádření.

Autor: Lukáš Trejbal