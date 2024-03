„Ano, chceme takový obchod otevřít také v Nymburce a byli bychom rádi, kdyby se to podařilo ještě do konce roku,“ řekl Deníku předseda nymburského družstva řetězce Coop Vladimír Procházka. Které nebo kterých prodejen by se zprovoznění v režimu 24/7 mělo týkat, zatím ale nechtěl blíže specifikovat.

Nákup po zavíračce? Radíme, jak si otevřít obchod bez prodavaček

Deníku se podařilo zjistit, že na nonstop prodej jsou vytipovány dvě ze tří nymburských sídlištních prodejen. S velkou pravděpodobností půjde o obchod v Sadové ulici v Jankovicích a jednu ze dvou prodejen na drahelickém sídlišti, buď v sousedství restaurace Skleník, nebo v komplexu vedle restaurace Dřevák.

Vedoucí nymburského družstva Coop naopak potvrdil, že se určitě nebude jednat o pobočku na náměstí Přemyslovců. „Tam bychom podobnou možnost viděli velmi rádi, ale kvůli technickým obtížím to v této prodejně nebude možné uvést do praxe,“ konstatoval Procházka.

Kostomlaty byly třicáté

Podle šéfa rozvoje skupiny Coop Lukáše Němčíka zažívají právě v tomto roce samoobslužné prodejny s možností nočního nákupu velký rozvoj. První prodejna byla otevřena před dvěma lety ve Strakonicích a ta v Kostomlatech, zprovozněná na začátku března, byla třicátou v pořadí. Do konce roku jich přitom podle plánů řetězce má být otevřeno ještě kolem osmdesáti. Mezi nimi zřejmě bude i jedna z nymburských sídlištních prodejen.

„Je to technologie, která se opravdu osvědčila a u zákazníků má úspěch. Na její systém se jezdí ptát i velké zahraniční řetězce, což je věc dosud nevídaná,“ poznamenal Němčík.

Podnikatel Louda: Budova u radiostanic bude od května otevřena i pro svatebčany

Ve Středočeském kraji aktuálně fungují pouze tři takové prodejny, v Berouně, Mladé Boleslavi a nově v Kostomlatech.

Podle některých vizí do budoucna se má systém 24/7 i nadále rozvíjet a naopak bude ubývat prodejen s klasickou obsluhou prodavaček a pokladních. Obsluha představuje pro majitele velkých obchodů výdaje spojené s náklady na mzdy. Ty u kompletně samoobslužných krámů odpadají, a jde tak do budoucna o ekonomicky výhodnější řešení.

Jak nakoupit v noci

Co musí zákazník udělat pro to, aby se do obchodu dostal i v noci? V podstatě jedinou podmínkou pro noční nákup je mít v mobilním telefonu staženu aplikaci s názvem DoKapsy od ČSOB. Tu lze stáhnout i pomocí QR kódu přímo z cedule u dveří obchodů.

Další kroky jsou otázkou vteřin. „Pak si stačí vybrat v aplikaci záložku Obchod 24/7, ze seznamu obchodů vybrat ten váš, kliknout na něj a aplikace vygeneruje a zobrazí QR kód. S ním přijde zákazník ke dveřím, pípne si kód na čtečce a vstupuje do krámu,“ popsal vstup do obchodu mimo běžnou pracovní dobu Lukáš Němčík, šéf rozvoje skupiny Coop.

Za dveřmi je druhá čtečka, na níž opět nakupující přiloží telefon s QR kódem, první dveře se zavřou a otevřou se ty druhé vedoucí už přímo k regálům se zbožím. Standardně pak nakupující použije košík a vybere si potřebné zboží. Vrátí se k automatické pokladně, kde opět přiloží stále stejný QR kód, kterým aktivuje pokladnu. Pak načte položky, zaplatí kartou, vezme si zboží a odchází.

Zloději zájem nemají

Celý obchod je hlídán kamerovým systémem, ochranu zajišťují i bezpečnostní pulty. Podle Němčíka se za dva roky obavy z možných zlodějů nepotvrdily. Při stažení aplikace je totiž nutné použít bankovní identitu, a je tak jasné, kdo do obchodu vstupuje.

„Prvním faktorem je to, že profesionální zloděj sem nepůjde krást ve chvíli, kdy u vstupu se musí registrovat jménem, navíc uvnitř je pod dohledem spousty kamer. Žádný profesionální zloděj tak hloupý není. A ti ,jednodušší' zloději zpravidla nemají bankovní identitu, tedy si nestáhnou aplikaci a dovnitř se ani nedostanou,“ vysvětlil Němčík.

Nutnost bankovní identity zajišťuje i to, že do prodejny se nedostanou zákazníci mladší 18 let. Tím pádem nehrozí, že by si v noci do obchodu chodili mladiství pro alkohol.