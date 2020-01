Nové evidenční známky na popelnice už na sobě nebudou mít vytištěný rok platnosti, ale budou platit po časově neomezené období. Ty dosavadní mají lidé ze svých nádob strhat. Končí tak letité každoroční chození pro známky na radnici. Systém platby i výše poplatku zůstávají stejné.

Nový systém zavádí radnice ve spolupráci s technickými službami. Nové známky nebudou mít určený rok, po který budou platit, ale budou dlouhodobé. Platba za svoz odpadu tak nebude souviset přímo s vydáním známky. Letos tak Nymburští vyrazí do podatelny radnice pro známku na dlouhou dobu naposledy. To potvrdil místostarosta Bořek Černý. „Na známkách platných od roku 2020 není uveden rok a známky mají neomezenou platnost do dalších let. Známka má své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti a minimalizuje podvodné jednání,“ vysvětlil Černý.