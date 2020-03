Pro nakažené pacienty vyčleňují v Městci místa na interně

Stále rostoucí počet nakažených, ale hlavně také hospitalizovaných pacientů s koronavirem, nutí nemocnice uvažovat dopředu a preventivně chystat opatření. To pro případ, že by nemocnice, které doteď shromažďují pacienty s nákazou na svých uzavřených odděleních, měly nedostatek míst a na řadu by musely přijít hospitalizace i v menších regionálních nemocnicích.

Nově je u královéměstecké nemocnice zřízen filtr, kde všem příchozím změří teplotu. | Foto: Lucie Drobík Kolářová