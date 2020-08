„Informace z Povodí Labe a Státní plavební správy potvrzují, že výška hladiny neumožní splavnost,“ uvedl nymburský radní Zdeněk Vocásek. To by v důsledku mohlo také znamenat, že město by muselo kraji vrátit dotaci dva miliony korun, kterou získalo právě na provoz přívozu.

Opravy plavební komory v Kostomlátkách mají začít v září. Přesný termín zatím není stanoven. Podle Zdeňka Vocáska město tlačí na to, aby práce byly zahájeny až ve chvíli, kdy bude zprovozněna aktuálně dokončovaná nová lávka přes hydroelekrárnu. Pokud by se totiž snížila hladina Labe a přestal jezdit přívoz už před dokončením lávky, zbýval by v Nymburce k překonání Labe suchou nohou už jen železniční most. Jinak by se lidé z centra města na Zálabí dostali pouze autem, autobusem nebo na kole přes hlavní kamenný most.

„Toho jsme si samozřejmě vědomi, proto se snažíme, aby práce na plavební komoře v Kostomlátkách začaly až po otevření lávky přes hydroelekrárnu,“ potvrdil nymburský radní.

Práce na opravě dna kostomlátecké komory by měly trvat v závislosti na počasí od 33 do 45 dnů. Při nízkých teplotách totiž nelze betonovat. Podle termínu zahájení prací by tak celá akce mohla být dokončena v polovině nebo na konci října.

Poté by se měla hladina Labe vrátit do původní výše. Vrátí se tedy i provoz přívozu? „Bude záležet na postupu stavebních prací na nové nymburské lávce. Vzhledem ke stavbě se budou muset hledat nová místa pro přistávací mola,“ poznamenal Vocásek.

Nová lávka

Nová nymburská lávka by se měla začít stavět právě na konci léta. Až radnice s už vybraným dodavatelem podepíše všechny příslušné smlouvy, bude znám harmonogram prací a město předá staveniště zhotoviteli lávky.

Vraťme se však ještě na začátek září, až před pracemi na kostomláteckém zdymadle klesna hladina řeky o metr a půl. To bude znamenat také komplikace pro některá zvířata a rostliny. Podle nymburského radního na to však pamatuje smlouva se zhotovitelem stavby. „Při postupném snižování hladiny bude zhotovitelem zajištěn záchranný odlov a přesun rostlin a živočichů v celé délce zdrží, včetně slepých ramen a přítoků, které nebudou zahrazeny,“ vysvětlil Zdeněk Vocásek.





Stavba zahrnuje opravu betonového dna plavební komory na vodním díle Kostomlátky, včetně oddrenážování. Délka opravovaného dna je 82,15 metru, šířka 11,4 metru. Investiční akci předcházely projektové přípravy od roku 2017. Náklady mají být deset milionů korun. Už v letech 2008 a 2009 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zdí plavební komory.