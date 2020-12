Přívoz po Labi bude sloužit i o svátcích, i když někdy v trochu jiném čase, než je obvyklé.

Loď Blanice bude jezdit i o svátcích. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Až do 23. prosince bude fungovat podle platného lodního řádu. Na Štědrý den pochopitelně skončí jeho jízdy výrazně dříve. Pendlovat mezi oběma břehy bude mezi 7. a 14. hodinou. 25. a 26. prosince pak vyjede poprvé až v 10 hodin dopoledne a jezdit bude do 19 hodin. To bude platiti i pro neděli 27. prosince.