Nymburk /FOTOGALERIE/ - Radnice chce zachovat přívoz minimálně do začátku výstavby nové lávky. Současná smlouva s provozovatelem lodi Blanice končí posledního dubna. Proto radnice připravuje výběrové řízení na nového provozovatele přívozu. Může se však stát, že jím bude i nadále loď Blanice.

Zájem zachovat přívoz potvrdil i starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). „Jak se ukázalo, tak Nymburáci přívoz skutečně využívají a my jsme se rozhodli toto přání splnit a přívoz v Nymburce udržet. I přes nejednotnost právních výkladů, jak dále postupovat, se nakonec podařilo nalézt možné řešení tak, aby mohl být přívoz zachován. Věřím, že Nymburáci to uvítají, neboť dle provedené ankety se stále jedná o nejsnazší a nejkomfortnější způsob překonání řeky při cestě do školy, do práce i za kulturou a většina občanů si ho přeje zachovat,“ vysvětlil Mach.