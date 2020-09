Nově bude molo umístěno u parku pod budovou soudu, což se týká strany u centra města. Na druhé straně pak k molu povede speciálně vybudovaná cesta na Ostrově, kterou připravily Technické služby. Nové místo přívozu začne fungovat už od pondělí 21. září. V neděli tak bude přívoz jezdit pouze do 16 hodin.

Důvodem posunutí stanovišť přívozu je začátek stavby nové lávky. Právě v místě, kde přívoz dosud jezdil, bude zbudována nová lávka pro pěší a cyklisty. Stavební firma už začala s přípravnými pracemi a omezila parkování pod Eliškou. Lávka má být hotová zhruba za rok touto dobou.

Děti budou mít delší cestu do školy

Posun přívozu se dotkne také řady dětí ze Zálabí, které populární způsob dopravy využívají k cestě do a ze školy. Nově tak budou mít cestu do Základní školy Tyršova o něco delší. To potvrdil i mluvčí radnice Petr Černohous. „Doporučená cesta pro školáky nově povede pod mostem a pak směrem do průchodu a přes terasu bytového domu Eliška. Na bezpečný pohyb dětí budou častěji dohlížet městští strážníci,“ uvedl mluvčí radnice.

Blanici nahradí Mojmír

Od dalšího týdne, tedy od pondělí 28. září, se lidé využívající přívoz budou muset vypořádat s další změnou. Kvůli pracím na zdymadle v Kostomlátkách se sníží hladina Labe o metr a půl a loď Blanice, která dosud zajišťuje přívoz, bude nahrazena menším Mojmírem. Ten má menší kapacitu i ponor a situaci tak bude muset zvládnout loď s kapacitou 10 lidí na palubě.

To by mělo trvat podle délky prací na zdymadle přibližně 10 týdnů, tedy zhruba do začátku prosince. Pak by se měla hladina Labe znovu vrátit na obvyklou výšku a přívoz by měla opět zajišťovat loď Blanice. Nová trasa však pochopitelně kvůli stavbě lávky zůstane blíže hydroelektrárně.