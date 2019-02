Nymbursko – Tragický případ z Českolipska, kde doga napadla seniorku pohybující se pouze pomocí chodítka, otřásl republikou. Důchodkyně na následky zranění zemřela a majitele čeká soud. Opět to otevřelo otázku, zda nezpřísnit podmínky pro chovatele psů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Podle starosty Městce Králové by se mohl zpřísnit zákon postihující nedůsledné a neukázněné chovatele. „Naštěstí zatím u nás nemáme tak tragickou zkušenost. Ale máme tu třeba případ z Vinice, kde majitelům velmi často jejich pes utíká a sousedé jsou z toho nešťastní. Máme sice vyhlášku, která může chovatele postihnout, ale pokud by byl finanční postih včleněn do zákona platícího po celé zemi a příslušná pokuty ba byla vymahatelná, určitě by to pomohlo. Stát by mohl v této věci obcím pomoci,“ řekl Pavlík.