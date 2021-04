Vedení nemocnice je za takovou solidaritu a velkou finanční pomoc ze strany veřejnosti vděčné a obratem některé přístroje zakoupilo. Ty už pomáhají na jednotce intenzivní péče. Sbírka zatím ukončena nebyla, nemocnice aktuálně šetří na další přístroj, stacionární ventilátor nejvyšší třídy, který vyjde na více než 1 milion korun.

Aktuálně je na transparentním účtu viditelná částka přes 940 tisíc korun. Ve skutečnosti se vybralo ještě o zhruba 400 tisíc více. „Celkově je prozatím vybráno přes 1,3 milionu korun, protože někteří donátoři přispívají i na nemocniční účet prostřednictvím darovací smlouvy,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Tři přístroje už jsou v nemocnici a pomáhají potřebným. „Prozatím jsme nakoupili dva plicní ventilátory vyšší střední třídy, každý po 500 tisících korunách, a jeden vysokoprůtokový oxygenerátor za 180 tisíc korun. Všechny tři již slouží svému účelu na jednotce intenzivní péče,“ řekla mluvčí nemocnice.

Sbírka zatím nekončí a účet nebyl uzavřen. Dárci mohou i nadále na transparentní účet přispívat. „Nadále šetříme, a to na stacionární ventilátor nejvyšší kategorie. V tomto případě bude investice činit přes 1 milion korun se vší výbavou. Proto ještě veřejnou sbírku neukončujeme, naopak další dárce vřele vítáme. Všechny přístroje ze sbírky poputují na jednotku intenzivní péče,“ doplnila Aneta Šenová.

Sbírka byla vyhlášena 16. března. Okamžitě na ni začaly chodit peníze jak od měst a obcí, tak od jednotlivců. Sousední Poděbrady přispěly částkou 180 tisíc korun, což je cena jednoho vysokoprůtokového oxygenerátoru. Firma VaK přidala Nymburk dokonce 200 tisíc korun. Městys Kounice poslal 50 tisíc korun.

Jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková chce všem dárcům poděkovat. „Tímto bychom chtěli upřímně a srdečně poděkovat úplně všem, kteří do sbírky přispěli, přispívají nebo přispějí. Jedná se o obce, firmy, i jednotlivce, a to přímo z Nymburka, z celého okresu i okolí. Dárci přispívají od stokorun po desítky tisíc korun. Ujišťujeme, že každá koruna, kterou dárci věnují, je smysluplně využita na přístrojové vybavení nezbytné pro záchranu a udržení životů pacientů, kteří by se z důvodu nedostatku těchto přístrojů k pomoci třeba nemuseli dostat. Čím více přístrojů, tím větší množství pacientů na ně současně můžeme připojit,“ uvedla Nela Gvoždiaková.