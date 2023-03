/PŘEHLED/ Řidiči si v Nymburce musí od příštího týdne začít dávat pozor na uzavírky v některých ulicích. Části některých ulic budou uzavřeny kvůli opravám plynového potrubí. První omezení začnou platit už v úterý 14. března a poslední komplikace by měly skončit před začátkem letních prázdnin.

Uzavřen bude i úsek ulice Maršála Koněva mezi křížením s ulicemi Poděbradská a Bobnická. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Uzavírky se týkají ulic v širším historickém centru města poblíž Obecního domu, ale také třeba části ulice Maršála Koněva nedaleko výjezdu na Babín. Konkrétně budou dočasně neprůjezdné ulice Havlíčkova, Maršála Koněva, 28. října, Hálkova a Husova. Posledně jmenovaná ulice bude zavřena ve dvou úsecích, a to postupně ve dvou etapách. Přesné úseky uzavírek a jejich termíny nabízíme v následujícím přehledu.

Přehled uzavírek v Nymburce

Ulice Maršála Koněva: uzavřena od 14. března do 26. června v úseku od křižovatky s ulicí Poděbradská po křižovatku s ulicí Bobnická

Ulice Havlíčkova: uzavřena od 14. března do 31. března v úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí 28. října

Ulice Husova:

I. etapa – uzavřena od 14. března do 26. dubna v úseku od křižovatky s ulicí Boleslavská třída po křižovatku s ulicí Purkyňova

II. etapa – uzavřena od 27. dubna do 9. června v úseku od křižovatky s ulicí Purkyňova po křižovatku s ulicí Jičínská

Ulice 28. října: uzavřena od 1. dubna do 24. dubna v úseku od křižovatky s ulicí Havlíčkova po křižovatku s ulicí Hálkova

Ulice Hálkova: uzavřena od 25. dubna do 1. června v úseku od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí 28. října