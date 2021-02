Příští týden se mohou nechat očkovat senioři nad 70 let a učitelé nad 55 let

Ze společné konference zástupců zdravotnických zařízení a krajského radního pro zdravotnictví Pavla Pavlíka v úterý 23. února dopoledne vyplynulo, že nemocnice a očkovací centra mohou od pondělí 1. března, tedy od začátku příštího týdne, očkovat vakcínami proti covidu také učitele starší 55 let a seniory nad 70 let. Deníku to řekla jednatelka nymburské nemocnice Nela Gvoždiaková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

K rozhodnutí došlo poté, co některá očkovací centra z kraje hlásí volné kapacity už na poslední den tohoto týdne. „Nakonec po jednání zástupců krajů a premiéra jsme se dozvěděli, že od příštího pondělí budeme moci registrovat zájemce nad 70 let a hovoří se o učitelích nad 55 let, kteří budou mít speciální kód do rezervačního systému," uvedla jednatelka nymburské nemocnice. Podle jejích slov v současné době zvládá nymburské očkovací centrum naočkovat 200 osob denně, zájem do konce tohoto týdne je něco přes 900 osob.