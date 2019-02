Nymburk /FOTO/ - Základy jsou hotové, může se tedy stavět to viditelné. Dívky se dělí o záchody s chlapci.

Dlouhodobě plánovaná a v podstatě vymodlená přístavba gymnázia, kde budou umístěny dámské záchody, je v plném proudu. Vše se musí stihnout do oslav školy v příštím roce.

„Přístavba pokračuje, v současné době je stržena stará část, škole tak zmizely dívčí záchodky. Po dobu stavby bude nutné vydržet stísněné podmínky. Museli jsme část chlapeckých záchodů vyčlenit pro děvčata a částečně nám pomáhá i Základní škola Komenského," uvedl ředitel gymnázia Jiří Kuhn s tím, že sociální zařízení této školy je totiž těsně vedle spojovacích dveří mezi gymnáziem a základní školou.

O přestávkách je podle něj na toaletách větší ruch než obvykle. „Je to někdy rychlovka, ale nic jiného nám nezbývá. Musíme to po dobu stavby vydržet takhle provizorně," celkem v klidu to brala jedna ze studentek.

Co se týká vlastní stavby, tak jsou vykopány základy a je vylitý beton. „Podle stavitele by měla být do konce roku stavba pod střechou, v zimě budou probíhat práce uvnitř nové přístavby a na jaře se dokončí fasáda," informoval Jiří Kuhn.

Na stavbu není žádná dotace, vše jde z rozpočtu města. Termín dokončení je jaro 2014. „Ten je tak nastaven i proto, že v červnu 2014 bude Gymnázium Nymburk pořádat oslavy výročí 111 let od založení školy. Představení přístavby absolventům v průběhu oslav tak může být jedním ze zajímavých bodů programu. Všichni ve škole věříme, že se podaří navázat na úspěch oslav stoletého výročí založení školy v roce 2003 a také na oslavy „100 let pod střechou", které se konaly v roce 2007 u příležitosti stého výročí otevření budovy gymnázia," zkonstatoval ředitel školy.

Po dobu stavby na dvoře ovšem nemohou studenti parkovat svá kola a motocykly. Škola to vyřešila elegantně. „Kolostavy před budovou za plotem v Komenského ulici jsou jen provizorní řešení po dobu stavby rizalitu. Teď je půlka dvora uzavřena kvůli stavbě. Po jejím dokončení se vše vrátí do normálu a kolostavy se přesunou zpět na dvůr," dodal Jiří Kuhn.

Při bagrování a výkopech základů nebyly objeveny žádné předměty zajímavé pro archeology, proto se mohlo plynule pokračovat ve stavbě.