Očkovací centrum vyroste u Obecního domu až v průběhu února a klíčovým faktorem budou dodávky potřebných vakcín. Ty zatím od státu na Nymbursku nikdo pro uvedenou skupinu nejstarších spoluobčanů nemá.

Pátečního jednání s krajským radním se účastnili členové krizového štábu. Podle jednatelky nemocnice Nely Gvoždiakové je zdravotnické zařízení na očkování připraveno, ovšem zatím zůstane u vakcinace zdravotnického personálu. „V tuto chvíli nemáme potřebné vakcíny. Kraj má v plánu postupnou výstavbu očkovacích center v jednotlivých městech. V Nymburce by takové mělo vyrůst během února, kdy by také měly dorazit potřebné vakcíny,“ uvedla jednatelka.

V praxi to znamená, že registrace seniorů na očkování proti koronaviru v Nymburce zatím spuštěna nebyla a během nejbližších dnů zřejmě nebude. Vakcíny prostřednictvím kraje má dodat do nemocnic stát. A ten to zatím neudělal.

Nemožnost zaregistrovat se potvrzuje i Ladislav Kutík z Nymburka. Ten se od rána pokoušel zarezervovat místo pro svého otce, někdejšího dlouholetého starostu Nymburka, který právě v pátek oslavil 80. narozeniny.

„Registrační část proběhla naprosto v pohodě, horší je tu už s rezervační částí. Často padá. Ale hlavně, pro nymburskou nemocnici tam nejsou vypsány žádné konkrétní dny a hodiny. Na rozdíl třeba od nemocnic v Kolíně nebo Mladé Boleslavi, kde to ukazovalo zpočátku volné termíny prakticky kdykoliv,“ popsal svoji zkušenost Ladislav Kutík.

Registraci svého otce zatím odložil. „Zkusím počkat. Otec nedávno covid prodělal, takže by měl mít v těle nějaké protilátky. Také s ním nechci cestovat daleko,“ dodal.

Podle radního Zdeňka Vocáska jsou na mapě očkování seniorů v současné době zakresleny jen nemocnice spadající pod kraj. Ty jsou kromě Kolína a Mladé Boleslavi i v Kladně, Benešově a Příbrami. „Z mého pohledu naprostý nesmysl. Všichni co nejsme na mapě červeně, chceme také do první fáze, aby se proces urychlil,“ napsal nymburský radní na sociální síti. Ale jak to tak vypadá, vakcíny zde budou dostupné až od druhé fáze za 14 dní.

Centrální statní systém zprvu dokonce neukazoval pro rezervaci žádné středočeské nemocnice, až po intervenci kraje byla místa do systému dodána.

Nemocnice už připravuje zdravotnické týmy, které budou působit v rámci očkovacího centra. Bude to další zkouška celého zdravotnického personálu i schopnosti zvládnout náročnou organizaci v rámci krizové situace.

Zdravotnické zařízení je v současné době vytíženo péčí o desítky pacientů s covidem, kteří leží na čtyřech odděleních interny a chirurgie. Provozuje centra s PCR i antigenním testováním a očkovací centrum tak bude další velkou organizační zátěží. „Nicméně připraveni na to jsme. Zatím budeme dále očkovat personál a k očkování seniorů přistoupíme ve chvíli, kdy budeme mít potřebné vakcíny,“ zdůraznila Nela Gvoždiaková.