Jak je možné, že potomek pratura se vrací na místo, kde žili jeho rodiče? „Do Modré jsme před čtyřmi lety převezli dvě nejhezčí zvířata, která se nám do té doby narodila. Jsme rádi, že se nám teď podařilo od jejich potomků získat přírůstek, aby jejich geny zůstaly součástí našeho stáda,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci v roce 2015 založila.

Jalovička jménem Aura přišla v expozici nedaleko Velehradu na svět v březnu loňského roku. Býk, který je otcem Aury, nemá s ostatními přírůstky v Milovicích společného otce, protože jeho matka přijela březí již z Nizozemí, kde zpětné šlechtění pratura zahájili. Proto přírůstky z Modré mají část genů, které nenesou ostatní zvířata z Milovic. „Právě z toho důvodu je Aura pro oživení genetické rozmanitosti našeho stáda přínosem,“ doplnil Dalibor Dostál.

Velké pneumatiky i igelit ze skládky. Dobrovolníci uklízeli u rezervace

Milovická rezervace poskytla v posledních měsících většinu svých přírůstků do jiných lokalit, letos na jaře proto doveze nového plemenného býka a několik jalovic ze zakládajícího chovu v Nizozemí. Nová zvířata by měla dále posílit genetickou rozmanitost milovického stáda. To se v roce 2015 stalo prvním stádem zpětně šlechtěných praturů v celé střední a východní Evropě.