Zprávu zveřejnila poděbradská radnice. Historická listina vysvětluje, proč byla vodárenská věž stavěna a kdo na tom měl podíl. V pamětním listu se mimo jiné píše: „Městská rada poděbradská při zřizování nového vodovodu se zdravou pitnou vodou přikročila v roce 1925 k vyřešení výstavby řádné a plně vyhovující vodárenské věže jako nezbytné součásti vodovodu. Vypracování plánu bylo svěřeno p. Ing. Dr. J. Vl. Hráskému, řád. profesoru na vysokém učení technickém. Architektonickou úpravu této věže provedl pan Arch. František Janda z Prahy,“ píše se v nalezeném dokumentu doby.

Podle něj tehdejší Městská rada schválila konečný plán na své schůzi dne 23. srpna 1928 a vypsala ofertní řízení. „Tohoto zúčastnilo se 11 firem. Oferty prozkoumala zemědělská rada jako dozorčí úřad a schválením subvenčních úřadů bylo provedení zadáno firmě Ing. Hráský a Jenč z Mladé Boleslavi za 1,124.765.82 Kč. S prací bylo započato v dubnu 1929.“

Tehdejší správce městské elektrárny Vojtěch Novotný připsal na pamětní list tento text: „Československé známky poštovní a mince vloženy na památku pokolením příštím. V roce jedenáctém Republiky Československé dne 23. srpna 1929.“

Vzkaz pro budoucí generace

Co bude s nalezenou listinou dál? Mluvčí radnice Radka Kakrdová předpokládá, že majitel vodárny, firma Vodovody a kanalizace (VaK), osloví muzeum, se kterým se dohodne na dalším postupu. „Asi trochu předbíháme, ale také doufám v to, že vznikne aktuální schránka, která bude vložena do konstrukce pro budoucí generace a na jejímž obsahu se bude podílet také město,“ uvedla mluvčí radnice.

Oprava vodárenské věže coby nemovité kulturní památky České republiky byla zahájena loni v říjnu. Postupně dochází k opravě střech, vnějšího pláště, oken, dveří a schodiště. Stavební práce by měly být dokončeny na přelomu dubna a května tohoto roku. Poté bude místo připraveno na komerční využití, v přízemí se počítá s otevřením kavárny s malou galerií. Zároveň probíhají jednání o možnosti zpřístupnění schodiště a nejvyššího patra, společnost VaK s tím ale prozatím nesouhlasí. Oprava by měla vyjít na 11,1 milionu korun.