/FOTO, VIDEO/ Přesně na čas dorazil prezident Petr Pavel se svým doprovodem do Kněžic a později i do lesní osady Kersko na Nymbursku, kde pokračovala ve čtvrtečním odpoledni jeho dvoudenní návštěva Středočeského kraje. Na obou místech se s ním lidé fotili a žádali ho o autogram. U legendární Hájenky padla i otázka: Se zelím, nebo se šípkovou?

Prezident Petr Pavel v Kersku | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Petr Pavel, doprovázený středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou, si v Kněžicích prohlédl bioplynovou stanici. S projektem energeticky soběstačné obce hosty seznámil jeho autor, kněžický starosta Milan Kazda, který prezidenta do vesnice pozval.

Poté zamířil prezident na besedu do místního domu s pečovatelskou službou. Cestou na něho čekaly skupinky místních a před školou i děti s prosbou o autogram. To se opakovalo i na jeho druhé zastávce na Nymbursku, v lesní osadě Kersko.

Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Slavnosti sněženek zaplnily Hálkovo divadlo

"Tady je to tak nasáklé Hrabelem, že se skoro chce říct nějaký citát," prohlásil prezident krátce po příjezdu do Kerska. Žádný pak sice nepronesl, bez váhání ale odpověděl na otázku, která s odkazem na Slavnosti sněženek musela padnout. Prý raději se šípkovou, ale nepohrdl by ani variantou se zelím. Také v odpvědi, jaký má vztah k dílu spisovatele Bohumila Hrabala, zmínil Petr Pavel Slavnosti sněženek.

Zdroj: Miroslav S. Jilemnický

Později dorazila do Kerska i první dáma a od proslavené restaurace Hájenka se společně vydali na procházku stezkou k Hrabalově chatě, kterou si také prohlédli. .