Nymburk /FOTO/ - Seřaďovací nádraží v Nymburce by se výrazně rozrostlo. Zároveň by v poli vyrostla navazující fabrika.

Záměr je to velkolepý. Nymburk jako stále ještě železničářské město by se spojilo s městem automobilů Mladou Boleslaví.

Na seřaďovacím nádraží a v jeho sousedství by vzniklo překladiště vozů ze Škodovky. Investorem akce je ČD Cargo, město Nymburk by se na projektu finančně nepodílelo.

Co je ovšem pozitivní, lidé zde trvale žijící by mohli sehnat v překladišti i na seřaďovacím nádraží práci. „Mělo by se jednat o 150 až 200 lidí v novém působišti Škodovy a asi 40 míst na ranžíru (tj. seřaďovací nádraží – pozn. aut.)," uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

V jednu chvíli by mělo být na nádraží a překladišti celkem 2 500 aut. To by ho pasovalo na jedno z nejmodernějších překladišť současnosti ve střední Evropě.

Od projektu si město slibuje pracovní pozice i nové veřejné komunikace navazující na obchvat.

Na jednání už podle starosty Miloše Petery zazněl termín, kdy by se mělo překladiště rozjet. „Mluví se o 1. lednu 2014. V září má jít projekt do vlády. Ta rozhodne, zda dá celé akci zelenou," dodal Petera.

Ovšem zelenou musí nejprve dát vlastníci pozemků.

A že těch pozemků je tam pro budoucí překladiště požehnaně. „Je to celkem 130 majitelů pozemků, s kterými se bude jednat," uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

V těchto místech se jedná o ornou půdu, která má jistou bonitu. Město sonduje cenu, ta by se měla pohybovat kolem 150 korun za metr čtvereční. K tomu se musí ještě připočítat vynětí z půdního fondu.

ČD Cargo rozjede první etapu na svých pozemcích. Nové koleje by měly přibýt na dnešním odjezdu seřaďovacího nádraží směrem do polí.

Hala, kde by se mělo k automobilům domontovávat ještě nějaké příslušenství, má vyrůst mezi ranžírem a obchvatem.

Škodovka tím vytěsní velké zásoby vozů ze svých skladů. Současná diskuze o krizi automobilového průmyslu pak v tomto světle najednou dostává trhliny.