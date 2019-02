Nymbursko - Řidiči, kteří denně cestují z Nymburka na Mladou Boleslav, si oddychnou. V pátek má být dokončena oprava přejezdu ve Všechlapech.

Ve Všechlapech bude přejezd téměř z gruntu nový. Už v pátek. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Oprava železničního přejezdu ve Všechlapech se chýlí ke konci. Podle plánu by měl být silniční úsek mezi Všechlapy a Krchleby zprovozněn v pátek ráno. „Ve čtvrtek večer by práce na přejezdu měly být ukončeny,“ potvrdil jeden ze zaměstnanců firmy, která opravu provádí. Řidičům se tak uleví hned dvakrát. Jednak proto, že po přejezdu by po opravě nemuseli vzhledem k hrbolům přejíždět krokem. A především kvůli objížďce, která komplikuje život hlavně řidičům kamionů. V pondělí a úterý dva z náklaďáků skončily v příkopech.