Termín otevření

Potvrdily se spekulace, že přejezd se otevře pro auta, cyklisty i chodce až za několik týdnů. „Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení i v návaznosti na dodávku náhradních dílů proběhne v rámci plánovaných výluk pro opravu trati v úseku Nymburk město – Poříčany. Přejezd bude opět přístupný pro chodce i silniční vozidla hned od začátku výluky, tedy od 16. července,“ uvedl pro Deník mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zavřený přejezd ve Dvorské ulici, přes nějž vede cesta na sídliště. I přes riziko si tudy krátí cestu řada lidí. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jedním z důvodu délky uzavírky je zajištění nových dílů potřebných k opravě zničeného zabezpečovacího zařízení. „Zabezpečovací zařízení tohoto železničního přejezdu bylo při bouřce zcela zničeno a výroba náhradních dílů potřebných k tomu, aby bylo možné zařízení uvést do bezpečného provozu, trvá v řádu týdnů,“ vysvětlil Gavenda.

Nebezpečné přecházení

I přes několik zákazových značek včetně těch pro chodce lidé přes koleje v místě uzavřeného přejezdu masivně přecházejí. A to z obou stran. Tedy od sídliště, i od nádraží. Ve čtvrtek před pátou odpolední jsme zhruba během čtvrthodinky napočítali patnáct lidí všech generací, kteří riskovali přecházení kolejí. Někteří i s bicyklem v ruce. Jako například student Lukáš Dvořák žijící na sídlišti. „Přiznám se, že jsem tudy šel i ráno, abych si mohl déle přispat. Ale je pravda, že teď odpoledne jsem těch dvě stě metrů mohl objet,“ řekl Deníku bezprostředně potom, co jsme jej zastavili po přechodu kolejí.

Přitom místo je nepřehledné, a i když vlaky místem projíždějí pomaleji, při výjezdu ze zatáčky od nádraží by na chodce v kolejišti strojvedoucí reagoval těžko. Za zmíněnou čtvrt hodinu místem projely dva osobní vlaky.

Neúnosné houkání

Místním tak nezbývá, než další měsíc jezdit po objízdné trase. Podle Gavendy Správa železnic zvážila všechny možnosti řešení a rozhodla se pro dočasné uzavření přejezdu. „K tomuto opatření jsme přistoupili s velkým zřetelem na bezpečnost provozu a zároveň zachování klidu v obytné lokalitě. Jinak by zde musel každý projíždějící vlak z bezpečnostních důvodů jet sníženou rychlostí do 10 km/h a především opakovaně houkat, což by pro obyvatele bylo zejména ve večerních a nočních hodinách neúnosné,“ konstatoval mluvčí Správy železnic.

Signalizační zařízení u zmíněného přejezdu bylo poškozeno v noci na pátek 7. června. Během dopoledne několik hodin byla u přejezdu výstražná značka informující o nefunkčnosti zařízení včetně spouštění závor. Vlaky jezdily velmi pomalu a několikrát před přejezdem houkaly. V odpoledních hodinách pak byl přejezd úplně uzavřen. „Chápeme, že to pro místní znamená určitá omezení, nicméně tato projednaná varianta byla s ohledem na bezpečnost i ostatní skutečnosti nejakceptovatelnějším řešením nastalé situace,“ doplnil Gavenda.