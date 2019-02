Sokoleč - Sokoleč patří k obcím, které mládnou. Stěhují se sem mladé rodiny a vedení obce dělá vše proto, aby se jim u nich líbilo a lidé se zapojili do života obce. A tak se vedle dalších projektů pustilo do rozšíření kapacity školy a školky.



Když jsme psali o téhle obci nedaleko Poděbrad posledně, zmiňovali jsme citelný nárůst obyvatel v posledních několika letech. Nyní jsme se dozvěděli, že tento trend trvá. Do obce přicházejí mladé rodiny a dětmi a snahou vedení obce je zapojit je co nejvíc do života. Podle toho, co Nymburskému deníku vyprávěl starosta Marián Sipajda, se to daří. Jenže není to samo od sebe: obec a spolky pro to dělají maximum.

„Akcí je jak na běžícím pásu. V tomto měsíci dokončujeme vodovod, kanalizace už je hotová, neboli dvě velké investiční akce budeme mít za sebou a uvolní se nám ruce pro další projekty. Je to potřeba, protože stále rosteme! Stěhují se k nám lidé zblízka i zdaleka," zahajuje své povídání starosta .

ŠKOLA A ŠKOLKA NESTAČÍ

Ještě nedávno stálo na prvních místech seznamu vedení obce dodělat chodníky v nových lokalitách, věnovat se obnově zeleně, úprava návsi, péče o sportoviště a další. Jenže nečekaně je přeskočila zbrusu nová priorita: škola a školka. S novými obyvateli přestává stačit jejich kapacita. Podle kvalifikovaných odhadů bude za dva tři roky v obci místo současných 35 – 40 žáků 65 dětí školou povinných. Podobně se zvyšuje počet zájemců o umístění v mateřince. A tak se vedení obce rozhodlo k radikálnímu kroku.

„Už máme vytipovaného projektanta a první nákresy nového objektu mateřské školy. Našli jsme vhodný pozemek, bude se stavět na zelené louce. Tím, že se školka přestěhuje do svého, uvolní se potřebný prostor v základní škole," vysvětluje Marián Sipajda, který se netají tím, že se mu příčí říkat novým rodinám, které se do obce stěhují, že v mateřské školce není pro jejich dítě místo. Jde přece o to, aby se tu lidé cítili dobře.

Starosta věří, že se obci podaří najít vhodný dotační titul a získat část finančních prostředků tímto způsobem. Investice to bude totiž nemalá. „Zadání zní: venkovská školka s moderním vybavením. Chceme, aby zapadla do zdejšího prostředí," sděluje představy vedení obce její starosta.