V půlce října 2020 se covidová lůžka v obou nemocnicích našeho regionu začala rychle plnit. Nymburská nemocnice vyčlenila pro pozitivní pacienty dvanáctilůžkové oddělení interny. V Městci Králové byli tito pacienti hospitalizováni na Multioborové jednotce intenzivní péče (MOJIP) a rezervu měli připravenu na interním oddělení.

Situace byla opravdu složitá. Ukazuje to případ, kdy už nymburská nemocnice dokonce nemohla kvůli plnému stavu jednoho z nakažených pacientů přijmout a ten putoval do městecké nemocnice. To potvrdil vedoucí lékař městecké MOJIP Jan Frič. „Jeden z našich příjmů byl pro stop stav vNemocnici Nymburk přijat na naše oddělení. Aktuálně je tento pacient na umělé plicní ventilaci,“ řekl tehdy Jan Frič.

Počet nakažených pacientů se v Nymburce stále měnil. Covid zaměstnával i nemocnici v Městci Králové. Podle její mluvčí Lucie Drobík Kolářové byli v té době u nich hospitalizováni čtyři nakažení pacienty. „Dva pacienti zcela bez příznaků v izolaci na následné péči a další dva na jednotce intenzivní péče se závažnými dechovými obtížemi. Jeden pacient byl připojen na umělé plicní ventilaci,“ uvedla před rokem mluvčí.

Bez očkování se nakazili i zdravotníci

Ačkoliv zdravotnický personál používal ochranné pomůcky, bez očkování se agresivní infekce rozšířila i mezi ně. V městecké nemocnici museli kvůli nedostatku personálu dokonce uzavřít jedno oddělení. „Pracovní neschopnost s diagnózou covid-19 mělo k úterý 11. října 2020 patnáct našich zaměstnanců. V důsledku toho jsme museli dočasně uzavřít jednu stanici následné péče a omezit provoz stravovacího úseku,“ konstatovala mluvčí městecké nemocnice.

S nedostatkem personálu bojovali i v nymburské nemocnici. K onemocnění covidem se přidalo i uzavření škol a část personálu musela zůstat doma s dětmi. „S nedostatkem personálu bojujeme jako ve všech nemocnicích, ale zatím se nám daří s vypětím všech sil držet na odděleních a v ambulancích standardní provoz,“ uvedla tehdejší mluvčí Barbora Jánská.