Pamětníci si jistě vzpomenou na fronty na banány či hygienické potřeby za minulého režimu. V dnešní době vidět frontu na cokoliv je spíš výjimkou. Proto se zdá skoro neuvěřitelné, když se fronta vytvoří před kadeřnictvím. V našem případě dokonce před pánským.

V pondělí po otevření kadeřnictví se vytvořila v Tyršově ulici fronta mužů. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Řada Nymburáků od rána dávala na sociální síť snímky z toho, jak to vypadá před kadeřnictvím na Tyršově ulici. Pánové potřebující úpravu porostu na hlavě čekali ve frontě poměrně dlouho. „Ani se neptejte. Jsem tu asi dvě hodiny,“ řekl muž, který byl kolem desáté první na řadě. „No, je to potřeba, takže to klidně vystojím,“ doplnil jej muž za ním.