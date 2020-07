Počasí dalo tušit, že bude pěkné vedro. Služební auto jsem nechala jet jen tak pomalu, jak to šlo, ale stejně se horký vzduch chvěl a prach za autem dával tušit, že to odpoledne nebude určitě chladné. U stánku s prezentací na Slavnosti Labe ve veslařském klubu v Litoli už na nás z dálky kývali. "Dobrý den, budete dneska součástí posádky výběru městského úřadu," bylo nám oznámeno a už jsme měli s mým přítelem Vaškem prezenční listinu před sebou.

"Nikdy jsme na tom neseděli," stačila jsem podotknout sice důrazně, ale naprosto zbytečně. "To vůbec nevadí, jsme na tom skoro všichni úplně stejně," zněla odpověď z radničního stánku.

Dvacet lidí. Tolik se totiž vejde do dračí lodě. Už několikrát jsem o takových posádkách psala, ale neuměla jsem si nikdy představit, že mezi takovou partou šílenců, kteří mávají shodně pádlem ve stále rychlejším tempu až do cíle, budu také jednou sedět. Nedalo se nic dělat, ale nemohla jsem radniční výběr zklamat. Nasedli jsme do dračí lodě se jménem Boženka. Zbyla na nás třetí lavice od předu. Říkala jsem si, že je to docela odvážné sedět tak vepředu, když jsem úplný začátečník, ale přesto jsme s Vaškem zasedli. "Poslouchejte bubeníka a sledujte toho před sebou, zněl pokyn od zkušených kluků, kteří naši dvacetičlennou partu vedli.

První tréninková vyjížďka po Labi dopadla naprosto perfektně. Všichni jsme dostali velkou pochvalu, že pokud pojedeme při závodě takto, není problém. Všichni se spokojeně posadili a čekali, kdy se odstartuje. A pak to přišlo. "Start," vyhrkla dívka s praporkem na břehu. Stále jsem si až do této doby opakovala… poslouchat bubeníka a sledovat toho před sebou. Pak se ale tato teorie naprosto rozplynula. Všichni, včetně "toho přede mnou" začali pádlovat s horečnatou touhou po výhře, ale loď začala zpomalovat. Bylo slyšet rány pádla o pádlo a posádka holek, které si podle všeho z nás všech přijely udělat tak trochu blázny, s ještě příhodnějším názvem "Krutý z rána", nás předjela o celou délku lodi.

Byla to zajímavá zkušenost. Ale pokud se ještě někdy svezu na dračí lodi, tak už jen jako členka posádky, která před závodem aspoň trochu potrénuje…