Na velmi neobvyklou akci se přihlásilo přes osmdesát žen, mezi nimi také jeden osamocený muž. Tančilo se v rytmu latinsko amerických tanců a před davem pohybuchtivých cvičenek se vystřídaly tři cvičitelky, každá s jinou dávkou náboje a energie.

Co je to vlastně zumba, odkud přišla, jak vznikají nové a nové figury, jsme se zeptali jedné z nejlepších lektorek zumby v republice Petry Weigeltové.

Zumbu prý vymyslel pan Peto, který pochází z latinské Ameriky. Traduje se, že měl přijít na trénink bez hudby, takže byl nucen improvizovat podle hudby, která byla k dispozici. Tak vznikla zumba. Každá písnička má několik fází a on na každou z nich vymyslel krokovou variaci. Pak před ním byl už jen úkol přenést to celé mezi obyčejné lidi. Proto se také tanec spojil aerobikovými prvky.

A jak by se dala Zumba charakterizovat? Podle Petry Weigeltové jde o energii, zážitek, vášeň, hodně lidí pohromadě, endorfiny, radost, úsměv a ruce nahoře.

Každá písnička má své kroky. A tento program se obměňuje jednou za čtvrt roku. Pokud si dámy zapamatují kroky, pak je to pro ně neskutečný zážitek, kdy mohou ze svého „já“ dostat to nejkrásnější, a to je přirozený pohyb v rytmu tance. „Ze začátku je každý nejistý, ale jak se naučí kroky, daleko více se odváže, navykne se na ten pohyb a prohloubí ho. Do té doby, než jsem poznala zumbu, jsem cvičila taneční aerobic. Ten netáhne tolik lidí. V zumbě jsem našla to své. Fascinuje mě množství lidí, radost a úsměvy. Je to vášeň,“ říká lektorka.

Milena Krejsová