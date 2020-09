Velké legrace si užili všichni přímí účastníci, ale i ti, kdo se přišli na Neckyádu jen podívat. „Chci slyšet alespoň třikrát zvolání Neckyáda,“ nabádala diváky organizátorka a moderátorka Neckyády Zuzana Kloučková.

Plavidlo Mobil house se nepohybovalo tak rychle, jak by asi posádka chtěla, a tak když Zoo loď s dvojicí Eva a Johana Špetlovy už byla v cíli, chlapci s originálním domečkem vyzdobeným diskem z auta, poznávací značkou a státní vlajkou, zůstávala někde v polovině trasy.

„Děvčata jsou rozjetá, mohla by to vzít ještě tam a zpátky,“ pobízela Kloučková z břehu. Na to zřejmě posádka čekala a ještě si dvakrát délku koupaliště s přehledem projela ve svém nafukovacím člunu.

Nutno podotknout, že při Neckyádě šlo hlavně o zábavu a ne o nějaké výkony. Eva Špetlová navíc 11 let jezdila rychlostní kanoistiku.

Padla i sázka, že kdo skončí na druhém místě, vykoupe se. „Ta voda je ledová,“ komentoval s husí kůží jeden z řidičů Mobil housu po skoku do vody.

Zábavné odpoledne pokračovalo koncertem skupiny Manual a diskotékou.

Eva Špetlová, bývalá kanoistka, vítězka Neckyády v Kamenném Zboží

Pětatřicetiletá Eva Špetlová z Kamenného Zboží závodila 11 let v rychlostní kanoistice. Nejprve za Drahelice, dva roky dokonce jako reprezentantka. Trénovala v Praze ve Středisku vrcholového sportu. V sobotu vzala s sebou svou starší dceru Johanu a vytvořila s ní dvojici pro Neckyádu na koupališti v Kamenném Zboží. Jejich plavidlo, což byl nafukovací člun, pojmenovali Zoo loď. „Nafukovací člun Barum jsme dostaly se ségrou k vánocům, když nám bylo dvanáct,“ zavzpomínala Špetlová. Ta se pochlubila svým hliníkovým pádlem. „S ním se napádlovala tisíce kilometrů,“ zasnila se dnes už bývalá kanoistka. I ona se na chvíli ocitla ve vodě místního koupaliště. „Voda je osvěžující, my jsme otužilí. Jsme děti Baltu, sabotujeme Jadran, „ smála se Eva, která ve Zboží vede oddíl Kameňáci organizace Pionýr. Eva Špetlová je dnes občanským povoláním policistkou a zpívá v country kapele Fany Band. V sobotu se zrovna chystala na zábavu v Krchlebích.

Lukáš Trejbal