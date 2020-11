Letadla, lodě, válečné stroje, ale taky třeba krajina. To vše bylo k vidění na tradiční modelářské výstavě Kit saloon, která se konala v roce 2010 v Obecním domě, kterému místní neřeknou jinak než Kokos.

Výstava modelů Kit saloon | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Součástí výstavy jsou také prodejní stánky, kde mohou modeláři sehnat vše, co ke svému koníčku potřebují. Tedy lepidla, barvy, štětečky, stavebnice s modely a spoustu dalších věcí. „Je to výstava s tradic, dají se tu sehnat věci, které jinde nejsou k dostání. Je to tím, že sem jezdí i lidé zdaleka, třeba i ze Slovenska,“ konstatoval jeden z modelářů.