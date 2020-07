Průchod u hydroelektrárny bude podle mluvčího radnice Petra Černohouse uzavřen v pondělí ráno. „Firma Strabag začne v pondělí v 7 hodin s demontáží stávající lávky, aby na jejím místě vyrostlo přemostění zcela nové a pohodlné pro cyklisty, pěší, maminky s kočárky i handicapované,“ uvedl mluvčí radnice.

Nová lávka má mít podobné parametry, jako ta v Poděbradech u zdymadla. Bude mít ocelovou nosnou konstrukci dlouhou 135 metrů a širokou 3 metry. Z důvodu pohodlného nájezdu se napojí přímo z přiléhající cyklostezky. Aby chodci nemuseli nájezd obcházet, počítá se i se schodištěm přímo k hotelu Ostrov.

Celková vysoutěžená cena lávky přes zdymadlo činí 31 milionů korun. Město čerpá na stavbu lávky finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v maximální možné výši.

Cesta přes Labe

Při absenci stržené lávky poblíž hlavního mostu tak zbývá jen několik možností, jak se dostat z centra města na Zálabí a opačně. Nejjednodušší to mají motoristé, kteří mohou bez omezení překonat kamenný most. Po něm mohou zatím jezdit i cyklisté, ačkoliv častokrát tak dopravu na úzkém mostě výrazně zpomalují. Další variantou je pak železniční most, který má vymezen koridor pro vlaky, ale také pro pěší a cyklisty. Ten spojuje zálabský břeh u pivovaru a na druhé straně ústí poblíž železničního přejezdu u zastávky Nymburk město. Případní pěší to tak mají do centra města ještě relativně daleko.

Pak existuje také autobusové spojení na pravidelných linkách, které umožňuje v úseku mezi divadlem a náměstím na straně jedné a zastávkou na Zálabí na straně druhé jezdit zdarma. A nakonec je tu mezi místními stále velmi oblíbený přívoz, který překonává Labe pomocí lodi Blanice mezi parkovištěm pod Eliškou a břehem pod restaurací Žofín. Jezdí kyvadlově každou čtvrt hodinu a i ten je pro všechny zdarma.