Nymburk - Podej mi ruku. To je název projektu Farní charity Nymburk, pod nímž se skrývá dobrovolnická činnost, tedy nezištná pomoc druhým, jíž se vyznačuje vyzrálá společnost. Stát se prospěšným můžete třeba právě vy.

Tip na prázdniny: dobrovolnictví | Foto: Archiv Nymburského deníku

„Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí," uvádí se na webu Farní charity Nymburk. Právě ta má pod svými křídly Dobrovolnické centrum, které v Nymburce vytváří zázemí pro tolik potřebné dobrovolnické aktivity.

„V rámci našeho Dobrovolnického centra se rozjelo velmi dobře doučování dětí z nymburských základních škol. Jedná se zatím o skupinu asi 12 dětí, které doučuje šest studentek z Gymnázia Bohumila Hrabala. Máme radost, protože výsledky se už dostavují, děti se ve škole zlepšují," říká potěšeně Hana Nehybová, jednatelka Farní charity Nymburk, která spolupracuje nejen v oblasti doučování s občanským sdružením Respondeo a Nízkoprahovým centrem v Nymburce. Všechny zmíněné instituce se částí své činnosti zaměřují právě na podporu a pomoc dětem v nepříznivé sociální situaci a je navýsost dobře, že spolu komunikují a ve svých aktivitách se vzájemně doplňují.

Pokud by čtenáře napadlo, že mladé dobrovolnice farní charity budou mít o prázdninách volno, mýlil by se. Dívky z gymnázia role „učitelek – kamarádek" baví, osvědčily se v ní, a tak budou pracovat i v létě. Budou připravovat své žáčky na opravné zkoušky, které se konají na konci prázdnin.

A co bude pak? Od začátku tohoto roku probíhalo doučování dětí dvakrát týdně, od září se bude doučovat již každý den.

Ovšem nejen učením nutno trávit čas o prázdninách. Dobrovolnické centrum farní charity připravilo prázdninové aktivity, které mají podobu příměstského tábora. Jsou určeny dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a chtějí, aby jejich potomek smysluplně vyplnil volný prázdninový čas a zároveň byl pod dohledem dospěláků. Uskuteční se ve dvou termínech, a to 18. – 22. července a 15. – 19. srpna vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Veškeré podrobnosti najdou zájemci na www. nymburk.charita.cz anebo si mohou přímo zavolat koordinátorce dobrovolníků Kristýně Blažkové na tel. 733 741 078. Čím dřív, tím líp, aby bylo možné zajistit dostatečnou kapacitu prázdninových aktivit.

U Kristýny Blažkové se můžou hlásit také noví zájemci o dobrovolnictví. Dobrovolníkem se může stát totiž kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Za to se mu dostane povznášející radosti z vykonávání dobrého, a k tomu spousta nedocenitelných zkušeností, které lze nasbírat jen při práci v sociální oblasti. Ještě váháte?