Praktičtí i zubní lékaři se většinou drží doporučení, která vydaly jejich profesní komory. V praxi to znamená, že přijímají pacienty, kteří potřebují akutní pomoc. S ostatními jejich stav a situaci konzultují telefonicky (pokud se jim ovšem pacienti dovolají) a případy, které nevyžadují akutní řešení, odkládají na pozdější termíny.

To je případ i známého sídla zubařů v poděbradské Proftově ulici, kde jich ordinuje hned pětice. Podle zubní lékařky Romany Husákové jsou všichni přítomní v ordinacích. „Ordinace jsou otevřené, jen dáváme pozor a vyzýváme pacienty, aby si hlídali počet lidí v čekárně. Pokud by jich bylo více než deset, ti další počkají venku nebo třeba v autě,“ vysvětluje Romana Husáková. Běžně řeší akutní případy bolesti, či trhání zubů. Jiné úkony, které nejsou akutní, odkládají na pozdější dobu. To platí u všech pěti zubních lékařů, kteří v budově ordinují.