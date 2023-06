/FOTO, VIDEO, VIZUALIZACE/ V severní průmyslové zóně u Nymburka vyroste do dvou let další firma. Jde o společnost Linde + Wiemann, která už v okolí dvě své pobočky má. V Nymburce chce zaměstnat 200 až 250 lidí a podle generálního ředitele Jana Červeného nepůjde o žádné agenturní zaměstnance. Poptávka bude především po místních.

Své sídlo firma postaví několik stovek metrů za firmou Chang Hong vyrábějící monitory a televize. Prodej pozemků pro výstavbu areálu již schválili zastupitelé. „K místu povede silnice, která naváže na už postavenou část Severní ulice. Novou část silnice si firma postaví sama,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Firma chce začít stavět závod co nejdříve. Už nyní má zažádáno o studii vlivu na životního prostředí (EIA). Se spuštěním provozu pak počítá ve druhé polovině roku 2025, přičemž hlavní rozjezd výroby je naplánován na roky 2027 a 2028.

Vizualizace části průmyslové zóny, kde vyrostou výrobní haly firmy Linde + Wiemann.Zdroj: se svolením města Nymburk

Linde + Wiemann již v okolním regionu působí. Pobočky má třeba v Lysé nad Labem, ale také v Benátkách nad Jizerou. Ředitel Jan Červený je toho názoru, že část zaměstnanců, která působí v těchto pobočkách, ale bydlí v Nymburce, by mohl přejít do nového provozu. „Stejně tak budeme nabízet práci lidem, kteří za podobnou prací jezdí do automobilek v Mladé Boleslavi nebo Kolíně. Nyní budou mít možnost dělat stejnou práci přímo v Nymburce,“ řekl ředitel.

Firma už oslovila také SOŠ a SOU Nymburk, s níž chce navázat dlouhodobou spolupráci. Právě v této škole by si chtěla vychovat část svých zaměstnanců. Po vyučení by tam mohli hned nastoupit. „Nepůjde o nekvalifikované zaměstnance. Potřebujeme lidi, kteří budou umět obsluhovat stroje,“ doplnil ředitel firmy.

Nic nevypouštíme

Jak připomněl jeden ze zastupitelů, firmy na výrobu součástek do aut nemají po dřívějších zkušenostech se zálabskou společností Azos ve městě příliš dobré jméno. Místní si stěžovali na hluk i zápach, dokonce se konaly demonstrace na náměstí a radnice se snažila firmu dostat z města. U nové firmy podle ředitele nic podobného nehrozí. „Vyrábíme kovové sestavy a polotovary, lisujeme a válcujeme plech za studena. V našem portfoliu je i výroba bezpečnostních prvků do osobních automobilů a prvky do karosérií. Nic nevypouštíme a jako firma se snažíme o další snižování emisí,“ vysvětlil Červený.

Produkce firmy navíc podle něj není závislá na tom, jestli se jedná o auta poháněná spalovacími motory nebo elektřinou. Jinými slovy: nehrozí omezení jejich produkce v případě změny výroby pouze na elektromobily. Po spuštění výroby firma počítá s klasickým třísměnným provozem od pondělí do pátku, tedy celkem s patnácti směnami týdně.

Linde + Wiemann

Společnost Linde + Wiemann CZ byla založena v roce 1995. První závod se zaměřením na lisování a později i svařování dílů pro automobilový průmysl byl otevřen v Lysé nad Labem. V roce 2006 následovalo otevření druhého závodu v Břeclavi specializujícího se na válcování, svařování a montáž. Jako zatím poslední člen české skupiny závodů přibyl závod v Benátkách na Jizerou, kam byla z kapacitních důvodů převedena v roce 2012 část svařovny z Lysé nad Labem. Aktuálně má v ČR tři výrobní závody a zaměstnává přibližně 650 lidí.