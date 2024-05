Nové chodníky

V tyto týdny se v rámci oprav Tyršovy ulice pracuje na dvou úsecích. V úseku mezi železničním přejezdem a odbočkou na sídliště do Okružní ulice se pracuje na chodnících po levé straně bráno při příjezdu od centra města. Na několika desítkách metrů je také zúžená silnice. Ta je ovšem v těchto místech natolik široká, že problémy při vyhýbání se řidičům nezpůsobuje.

To se však nedá říci o úseku mezi Purkyňovou a Velkými Valy. Komplikovaný je výjezd z vedlejší Purkyňovy ulice na hlavní Tyršovu. Výhled při vjezdu na hlavní ztěžují zábrany, značky i samotní pracovníci na rohu křižovatky, kteří pracují na novém chodníku. „Musel jsem si víc najet do hlavní, jinak jsem vlevo směrem k Velkým Valům neměl šanci vidět, jestli něco přijíždí nebo ne,“ popsal svoji zkušenost jeden z šoférů.

Dalším kritickým místem je křížení Tyršovy a Velkých Valů, kde stavba nového chodníku zabíhá hodně do stávající vozovky a zábrany chránící dělníky od provozu silnici v daném místě ještě zužují. Navíc při levém kraji bráno opět od centra parkují osobní auta, což také není pro průjezd několika desítek metrů ideální. Často tu tak vzniká kyvadlový provoz, kdy řidiči jedoucí od centra dávají přednost těm mířícím od přejezdu.

Prázdninový test

To však zřejmě není nic proti tomu, co čeká řidiče v období letních prázdnin. To se má začít opravovat další úsek, konkrétně ten od přechodu pro chodce před prodejnou hračkářství u Elišky a odbočkou k Základní škole Tyršova. Špunt a jednoznačně nejužší místo celé ulice na kraji náměstí bude zřejmě ostrou zkouškou. Zatím není jasné, jestli bude úsek dočasně zcela uzavřen, nebo se bude místem projíždět kyvadlově na semafor. Zhuštění provozu v centru města to bude znamenat v případě obou variant.