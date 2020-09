Obě třídy prvňáčků v Městci Králové a k tomu 4.D z poděbradské Základní školy Václava Havla. To jsou školáci, kteří jsou aktuálně doma v karanténě kvůli tomu, že právě v těchto třídách se objevily pozitivně testované děti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Už v pondělí bylo testováno 41 dětí ze Základní školy v Městci Králové. Testováni byli žáci 1.A, několik dětí z 1.B a pár žáků druhé třídy. Ti všichni přišli do styku s vychovatelkou, u níž byl už před časem prokázán Covid – 19. Aktuální výsledky ukázaly, že pozitivně je testováno celkem šest žáků z prvních tříd. Podle informací ředitele školy Petra Nováka nařídila hygienická stanice uzavření celého ročníku do konce týdne. „Doma zůstanou minimálně do pátku obě třídy prvňáků. V sobotu pak opět přijede sanitka, která provede další testy. Ostatních tříd se opatření netýká, v nich nadále probíhá standardní výuka ve škole,“ řekl Deníku ředitel školy.