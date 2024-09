Labe by v našem regionu mělo kulminovat v úterý ráno. To je asi nejzásadnější aktuální zpráva vyplývající z hydrologických predikcí. Jedním dechem je však nutné dodat, že vzhledem k regulacím na toku by neměla drtivé většině lidí žijících v blízkosti toku přinést vážnější komplikace.