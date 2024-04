K jaru patří také pouťové atrakce. Alespoň v Poděbradech v okolí ulice Za Nádražím jsou na to roky zvyklí. Oficiálně provozovatelé ohlásili začátek atrakcí na čtvrtek 11. dubna. V pátek odpoledne, kdy jsme místo navštívili s naším objektivem, bylo už všechno v provozu.

Pouťové atrakce jsou v provozu v parku u ulice Za Nádražím až do neděle 21. dubna. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Děti s rodiči mohly zamířit na malý kolotoč pro nejmenší, na skákací trampolíny či na nafukovací skluzavky. Pro ty větší byly připraveny autodrom, střelnice, létající labutě a pro ty nejodvážnější divoká lavice Avengers. Pro zamilované samozřejmě nechybí velký stánek s perníkovými srdci.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Atrakce jsou v provozu každý den od 13 hodin až do neděle 21. dubna. Pak už se milovníci adrenalinu mohou těšit na největší pouť v našem regionu, která se chystá do Libice nad Cidlinou na víkend od 26. do 28. dubna.