„Dnes to jde opravdu výborně. Největší nápor byl kolem desáté a jedenácté hodiny dopoledne. Už jsme odvezli kolem čtyřiceti plných krabic,“ uvedla krátce po po poledni dobrovolnice Zuzana Aghová. Podle ní záleží při této akci na aktuálním počasí. „Když je hezky, podle naší zkušenosti chodí méně lidí,“ vysvětlila.

Zboží se třídilo podle přinášených druhů. Během půlhodiny, kdy jsme s naším objektivem byli na místě, lidé přiváželi v nákupních košících kartony s mlékem, rýži, či těstoviny. Byli však i tací, kteří si udělali vlastní nákup a pak se teprve dobrovolníků přišli zeptat, co by bylo vhodné nakoupit a čeho je největší nedostatek. Takto se přišel zeptat i jeden ze seniorů. „Ideální by byly nějaké kečupy, omáčky, konzervy. V tuto chvíli máme poměrně dost rýže i těstovin. Vhodné by byly také nějaké sladkosti pro děti,“ vysvětlovala dobrovolnice při pohledu na košíky s dosud darovaným sortimentem.

Kromě klasické drogerie a potravin však přišli lidé i s trochu kuriózními dary. Trochu zaskočeni byli i samotní dobrovolníci, když jeden z mužů začal vykládat pro potřebné několik dvoulitrových pet lahví s pivem. Přijeli i tací, kteří nakoupili nádherné adventní kalendáře populární zejména u dětí kvůli skrytým čokoládičkám pro každý den.